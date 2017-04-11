Брэд Питт снимется в фильме про космос "К звездам"

Картина рассказывает об инженере-аутисте, чей отец отправился 20 лет назад в миссию к Нептуну в поисках инопланетного разума

Американский актер Брэд Питт снимется в фильме про космос у режиссера "Затерянного города Z" и "Роковой страсти" Джеймса Грэя.

Об этом сообщил постановщик изданию Collider.

Отмечается, что новый фильм получил название "К звездам". Ранее появилась информация, что картина рассказывает об инженере-аутисте, чей отец отправился 20 лет назад в миссию к Нептуну в поисках инопланетного разума. Герой решает найти отца и узнать, почему его миссия провалилась.

Как заявил Грэй, он хочет показать самое реалистичное изображение космического полета в кино, а также донести мысль, что космос настроен к людям ужасно враждебно.

По словам режиссера, съемки начнутся 17 июля. "Я полон ужаса, но это нормально", – пошутил он.