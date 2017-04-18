Брэд Питт тяжело переживает разлуку с детьми

Сегодня, 13:00

Актер погрузился с головой в свое новое хобби

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

В сеть попали новые фотографии Брэда Питта, на которых 53-летний актер выглядит сильно худым. Снимки были сделаны папарацци в прошедшие выходные. Им удалось запечатлеть Питта выходящим из арт-студии в Лос-Анджелесе, где он проводит большую часть свободного времени. По словам инсайдеров, у Брэда нет проблем с самочувствием: "Дело в том, что он очень тяжело переживает разлуку с детьми".

Однако один из близких друзей знаменитости проговорился, что, хотя Питт и старается показать, что у него все хорошо, на самом деле он находится в глубочайшей депрессии: "Единственное, что его спасает, — это работа и арт-терапия. Да, Брэд действительно погрузился с головой в свое новое хобби — скульптуру. И готов все дни напролет проводить в мастерской", — заверил источник.

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Скоро состоится премьера нового фильма с участием Питта "Машина войны", где он сыграл одну из главных ролей. 
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Источник:

elle.ru

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