Брэд Питт тяжело переживает разлуку с детьми

В сеть попали новые фотографии Брэда Питта, на которых 53-летний актер выглядит сильно худым. Снимки были сделаны папарацци в прошедшие выходные. Им удалось запечатлеть Питта выходящим из арт-студии в Лос-Анджелесе, где он проводит большую часть свободного времени. По словам инсайдеров, у Брэда нет проблем с самочувствием: "Дело в том, что он очень тяжело переживает разлуку с детьми".

Однако один из близких друзей знаменитости проговорился, что, хотя Питт и старается показать, что у него все хорошо, на самом деле он находится в глубочайшей депрессии: "Единственное, что его спасает, — это работа и арт-терапия. Да, Брэд действительно погрузился с головой в свое новое хобби — скульптуру. И готов все дни напролет проводить в мастерской", — заверил источник.

Скоро состоится премьера нового фильма с участием Питта "Машина войны", где он сыграл одну из главных ролей.