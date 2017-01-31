Брэд Питт выкинул вещи Анджелины Джоли из дома

Сегодня, 11:00

Пару дней назад Брэд снова заселился в старый семейный дом, который и он, и Анджелина с детьми покинули в сентябре после решения о разводе

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

На днях соседи, проживающие рядом особняком, где некогда обитало семейство Джоли-Питта, наблюдали необычную картину. Брэд руководил выносом из  дома почти всего, что в нем находилось. Причем погрузка велась небрежно. Все вещи не загружали, а попросту швыряли в автофургон. А кое-что падало прямо на землю, и рабочие не торопились поднимать упавшее. Об этом сообщил интернет-сайт radaronline.com.

Местные любители старых вещей смогли неплохо поживиться  на этой "чистке" некогда уютного семейного гнезда: на земле валялись рамочки от фотографий, мелкие сувениры и прочие безделушки. Сам Питт лично присутствовал при выносе вещей из дома. Актер был рад, что избавляется от вещей, вызывавших у него воспоминания.

Как стало недавно известно, пару дней назад Брэд снова заселился в старый семейный дом, который и он, и Анджелина с детьми покинули в сентябре после решения о разводе. В ходе бракоразводного процесса бывшим супругам уже удалось договориться о разделе недвижимости, и этот особняк достался Питту.  По имеющимся у radaronline.com сведениям, Брэд собирается использовать этот дом для встреч со своими детьми, которые, как он надеется, вскоре станут более частыми и регулярными.
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