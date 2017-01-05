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Брэду Питту разрешили навестить детей на праздники http://www.segodnya.ua/img/article/7857/46_main.1483614348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/46_tn.1483614348.jpg Звезды Джоли по-прежнему считает Брэда потенциально опасным для детей

Брэду Питту разрешили навестить детей на праздники

Сегодня, 14:30

Джоли по-прежнему считает Брэда потенциально опасным для детей

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Анджелина Джоли, получившая, пока идет судебное разбирательство, единоличную опеку над их с Брэдом Питтом шестью детьми, практически не дает бывшему мужу общаться с сыновьями и дочерями. И все-таки в дни рождественских и новогодних праздников актриса пошла на уступки: сначала Питт увиделся с детьми на Рождество, а после ему разрешили навестить их еще один раз — под присмотром соцработника, разумеется, так как Энджи по-прежнему считает Брэда потенциально опасным для детей.

Меж тем сейчас все таблоиды обсуждают новый судебный иск, поданный командой Джоли против Питта: в документах утверждается, что актер настаивает на соблюдении строгой конфиденциальности дела, поскольку "до ужаса боится, что всплывет правда относительно его жестокого обращения с детьми и неподобающего поведения".

Что именно адвокаты Анджелины имеют в виду — загадка, ведь и ФБР, и Департамент по делам семьи и детей прекратили расследования в отношении Питта за отсутствием улик. "С него сняты все подозрения. Очевидно, что суд не станет принимать всерьез выдумки Джоли",— заявил журналистам источник из окружения Питта.

Очередное слушание состоится на днях.
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