Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене

8 января в Сочи состоялось закрытие 3-го ежегодного фестиваля "Рождество на Роза Хутор 2017" продюсерского центра Григория Лепса.

Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева воссоединились ради творческого вечера продюсера Константина Меладзе.

Вместе с Валерием Меладзе легендарный состав "ВИА Гры" исполнил хит "Притяженья больше нет".

На странице в Instagram Вера Брежнева поделилась впечатлениями. "Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни, но это было прекрасно, не важно, каким называют этот наш состав. Важно – что мы несли втроем. Приятно, что вам и сейчас это нравится", – поделилась звезда.

Фото: Instagram