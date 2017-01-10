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Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене http://www.segodnya.ua/img/article/7868/27_main.1484046092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/27_tn.1484046092.jpg Звезды "Волнительно возвращаться в прошлое", – прокомментировала Брежнева

Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене

Сегодня, 14:30

"Волнительно возвращаться в прошлое", – прокомментировала Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

8 января в Сочи состоялось закрытие 3-го ежегодного фестиваля "Рождество на Роза Хутор 2017" продюсерского центра Григория Лепса.

Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева воссоединились ради творческого вечера продюсера Константина Меладзе.

Вместе с Валерием Меладзе легендарный состав "ВИА Гры" исполнил хит "Притяженья больше нет".

На странице в Instagram Вера Брежнева поделилась впечатлениями. "Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни, но это было прекрасно, не важно, каким называют этот наш состав. Важно – что мы несли втроем. Приятно, что вам и сейчас это нравится", – поделилась звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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