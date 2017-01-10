Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене
"Волнительно возвращаться в прошлое", – прокомментировала Брежнева
8 января в Сочи состоялось закрытие 3-го ежегодного фестиваля "Рождество на Роза Хутор 2017" продюсерского центра Григория Лепса.
Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева воссоединились ради творческого вечера продюсера Константина Меладзе.
Вместе с Валерием Меладзе легендарный состав "ВИА Гры" исполнил хит "Притяженья больше нет".
На странице в Instagram Вера Брежнева поделилась впечатлениями. "Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни, но это было прекрасно, не важно, каким называют этот наш состав. Важно – что мы несли втроем. Приятно, что вам и сейчас это нравится", – поделилась звезда.
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии