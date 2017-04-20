Бритни Спирс собирается сама купить себе помолвочное кольцо

Помимо семьи и близких друзей исполнительницы на свадебную церемонию также будут приглашены танцоры Бритни

Вчера в западных СМИ появилась информация о том, что Бритни Спирс ждет ребенка от своего молодого возлюбленного Сэма Асгари. Теперь же стали известны подробности будущей свадьбы певицы.

По словам инсайдеров, 35-летняя певица уже присматривает себе помолвочное кольцо: "Всем известно, что Сэм живет на деньги Бритни, поэтому она сама собирается купить себе кольцо. Причем ее совсем не смущает финансовая несостоятельность будущего мужа. Она настолько счастлива, что наконец-то встретила человека, с которым ей хорошо, что закрывает глаза на такие мелочи. К тому же ребята уже начали разучивать хореографию своего свадебного танца. К слову, он будет обыгрывать сцену их первого знакомства", — сообщил Radar Online источник, близкий к знаменитости.

Напомним, молодые люди познакомились на съемках клипа Спирс "Slumber Party" в октябре прошлого года и практически сразу начали встречаться.

Кроме того, стало известно, что помимо семьи и близких друзей исполнительницы на свадебную церемонию также будут приглашены танцоры Бритни, участники ее шоу в Лас-Вегасе.