Бритни Спирс собирается сама купить себе помолвочное кольцо

Сегодня, 14:00

Помимо семьи и близких друзей исполнительницы на свадебную церемонию также будут приглашены танцоры Бритни

Бритни Спирс с женихом. Фото: Instagram
Бритни Спирс с женихом. Фото: Instagram

Вчера в западных СМИ появилась информация о том, что Бритни Спирс ждет ребенка от своего молодого возлюбленного Сэма Асгари. Теперь же стали известны подробности будущей свадьбы певицы.

По словам инсайдеров, 35-летняя певица уже присматривает себе помолвочное кольцо: "Всем известно, что Сэм живет на деньги Бритни, поэтому она сама собирается купить себе кольцо. Причем ее совсем не смущает финансовая несостоятельность будущего мужа. Она настолько счастлива, что наконец-то встретила человека, с которым ей хорошо, что закрывает глаза на такие мелочи. К тому же ребята уже начали разучивать хореографию своего свадебного танца. К слову, он будет обыгрывать сцену их первого знакомства", — сообщил Radar Online источник, близкий к знаменитости.

Напомним, молодые люди познакомились на съемках клипа Спирс "Slumber Party" в октябре прошлого года и практически сразу начали встречаться.

Кроме того, стало известно, что помимо семьи и близких друзей исполнительницы на свадебную церемонию также будут приглашены танцоры Бритни, участники ее шоу в Лас-Вегасе.
Спирс, бритни, певица, свадьбы, бритни спирс, танцоры, кольцо, семьи

Вы сейчас просматриваете новость "Бритни Спирс собирается сама купить себе помолвочное кольцо". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

elle.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: Instagram

Бритни Спирс веселится на Гавайях в ярком бикини

17 Апреля, 10:30

35-летняя звезда проводит каникулы с детьми, мамой и женихом

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Отец Бритни Спирс переживает за ее психическое здоровье

13 Апреля, 13:30

Отец Бритни получает "жалованье" в размере 130 тысяч долларов

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Бритни Спирс в модном бикини с мамой и детьми отдыхает на Гавайях

11 Апреля, 16:00

35-летняя артистка показала, как провела семейные каникулы

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Отец Бритни Спирс нанял детектива, чтобы следить за ее бойфрендом

7 Апреля, 13:30

Джейми Спирс уверен, что бойфренд дочери – бабник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования