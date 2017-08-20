Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец снова вместе – СМИ

По информации СМИ, Хлоя и Бруклин вместе появились на одной из вечеринок и заявили, что они снова встречаются

Кажется, 18-летний Бруклин Бекхэм и его бывшая возлюбленная 21-летняя Хлоя Морец снова вместе. Об этом недавно сообщили западные таблоиды. По информации СМИ, Хлоя и Бруклин вместе появились на одной из вечеринок и заявили, что они снова встречаются. Правда, подтверждений пока никаких нет — официально возлюбленные себя парой не объявляли, – пишет peopletalk.ru.

Напомним, в сентябре прошлого года они расстались — встречались ребята давно, правда, с 2014-го то ссорились, то снова мирились. Бруклину не нравилось, что они с Хлоей живут далеко друг от друга (на разных сторонах Атлантического океана), и они решили прекратить отношения.

Кстати, совсем недавно Бекхэму приписывали роман со звездой Youtube 18-летней Мэдисон Бир, их не раз видели вместе, а по Сети гуляло фото, где они целуются. Но Бир тогда заявила, что поцелуй для нее ничего не значит и они с Бруклином просто друзья.