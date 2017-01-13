Бывший бойфренд Джорджа Майкла пытался спасти его

Кенни Госс, бывший возлюбленный легендарного музыканта Джорджа Майкла, скончавшегося в Рождество в собственном доме, в последние годы жизни певца старался спасти его, оградив от употребления наркотических средств. Влюбленные жили в гражданском браке в течение 14 лет и расстались в 2011 году, но все эти годы мужчины поддерживали тесную связь. Именно Кенни попросил отец Джорджа приехать на прощальную церемонию, которая должна состояться, предположительно, в начале февраля.

"Кенни любил Джорджа, но их пути разошлись. Кенни стал вести трезвый образ жизни, уехал в Даллас, нашел работу. Он очень хотел помочь Майклу, просил его перестать употреблять наркотики" — рассказал Тэйлор Гаррет, общий знакомый Кенни и Джорджа. Гаррет утверждает, что Кенни всегда восторженно говорил о Майкле, даже после того, как они разошлись. "Когда ты встречаешься с кем-то так долго, ты начинаешь отражать своего партнера. Кенни чувствовал Майкла на расстоянии, у них были особенные отношения, и мне очень грустно, что они закончились", — сказал Гаррет.

Последние полтора года, что Джордж встречался с парикмахером Фади Фавазом, он много раз бросал его, и даже рождественскую ночь молодой человек провел не в доме у музыканта, а в своем автомобиле. "Фади говорит, что они были близки с Джорджем. Но как такое может быть, чтобы тот оставил близкого человека ночевать в автомобиле. Насчет Кенни, я уверен, что у них была особенная связь. Мне кажется, они так и не разлюбили друг друга", — сказал Гаррет.

Напомним, что причиной смерти Джорджа Майкла может быть и передозировка наркотиков. Из-за токсикологической экспертизы тело музыканта не может быть передано земле. Предположительно, его похоронят на острове Крит в начале следующего месяца.