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Бывший жених Умы Турман заявил, что у актрисы проблемы с психикой http://www.segodnya.ua/img/article/7885/76_main.1484561725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/76_tn.1484561725.jpg Звезды Причиной, из-за которой Арпад Бюссон нападает на Турман, является решение суда, согласно которому он может видеться с дочкой только на территории США

Бывший жених Умы Турман заявил, что у актрисы проблемы с психикой

Сегодня, 13:00

Причиной, из-за которой Арпад Бюссон нападает на Турман, является решение суда, согласно которому он может видеться с дочкой только на территории США

Ума Турман. Фото: AFP
Ума Турман. Фото: AFP

Два года длится судебная тяжба между Умой Турман и ее бывшим гражданским супругом, швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном, за опеку над четырехлетней дочерью. 13 января в Манхэттенском суде Нью-Йорка состоялось очередное заседание, в ходе которого адвокат миллионера сделал шокирующее заявление, сообщив, что Турман страдает серьезным психическим расстройством. New York Post также цитирует Бюссона, утверждающего, что актриса ежедневно принимает антидепрессанты, которые вызывают негативный эффект, так как она смешивает их с алкоголем. По требованию Бюссона суд назначил психиатра, который обследовал состояние Турман, однако доктор Сара Вайс не обнаружила у актрисы серьезного расстройства личности и отметила, что Ума тяжело переживает стресс из-за дочери.

Причиной, из-за которой Арпад Бюссон нападает на бывшую супругу, в действительности является решение суда, согласно которому он может видеться с дочкой только на территории США. Бизнесмен намерен оспорить это решение, так как хотел бы встречаться с малышкой там, где ему удобно: из-за налогов Бюссон не может поселиться в Америке – в Штатах он должен находиться не более 120 дней в году. Так, миллионер пытается убедить суд, что Ума Турман плохо справляется с родительскими обязанностями, поскольку является актрисой и находится в постоянных разъездах из-за съемок. Адвокатам звезды, впрочем, есть, что на это ответить: Бюссон не слишком прилежно посещает свидания с дочерью. Когда малышку Луну привезли на каникулы к отцу на Багамы, он оставил ее с няней, чтобы отправиться на Кубу на концерт "Роллинг Стоунз", а во время лондонской поездки передал дочь на попечение бывшей подруге Эль Макферсон, отправившись на футбольный матч.
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