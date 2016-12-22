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Бывшую жену Джонни Деппа и модель Кару Делевинь снова застукали вместе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/21_main.1482361690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/21_tn.1482361690.jpg Звезды Папарацци подозревают, что у девушек роман

Бывшую жену Джонни Деппа и модель Кару Делевинь снова застукали вместе (фото)

Сегодня, 06:54

Папарацци подозревают, что у девушек роман

После скандального разрыва со звездой "Пиратов" 30-летняя Эмбер Херд ушла в отрыв. Горем убитой актрису не назовешь. Теперь актрису постоянно видят в обществе молодой и взбалмошной модели 24-летней Кары Делевинь, и, судя по всему, отношения девушек выходят за рамки дружбы. Это неудивительно, учитывая тот факт, что обе никогда не скрывали свою сексуальную ориентацию.

Как пишет peopletalk со ссылкой на Daily Mail, Кара Делевинь и Эмбер Херд были замечены в голливудском клубе Nice Guy в компании певицы Рианны. Около двух часов ночи 24-летняя модель и 30-летняя актриса вместе уехали из клуба на машине Херд. Внимание таблоидов привлекла Кара Делевинь, которая пряталась от папарацци, пытавшихся сфотографировать ее рядом с Эмбер. Обычно такое поведение Каре не свойственно. Возможно, модель пыталась скрыть свое опьянение, но в СМИ уже появилась информация о том, что она просто не хочет афишировать свои отношения с Херд.

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Напомним, Эмбер Херд до Деппа встречалась с художницей Тасей ван Ри. У них есть даже официальный документ о регистрации брака в марте 2008 года в Калифорнии. Эмбер, говорят, взяла фамилию "жены". Но к 2013 году пора рассталась, и брак был аннулирован.

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Эмбер Херд и Тася Ван Ри

А вот Кара Делевинь не так давно рассталась с певицей Энни Кларк.

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Кара Делевинь и St. Vincent

Кара была уверена, что Энни – это любовь всей ее жизни. Однако то ли дело в напряженном графике сьемок "Отряда самоубийц", то ли в разлучнице Кристен Стюарт, но Кара рассталась с певицей.

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Кристен Стюарт (справа) и St. Vincent
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