Чарли Ханнэм рассказал о причине отказа сниматься в "Тихоокеанском рубеже 2"

Сегодня, 18:00

Премьера фильма запланирована на 22 февраля 2018

Чарли Ханнэм. Фото: AFP
Чарли Ханнэм. Фото: AFP

"Тихоокеанский рубеж 2", который появится на экранах в 2018 году, с оригинальным фильмом практически не связан – разве что общим миром и легким намеком на родственные связи персонажей: звезды оригинального фильма в сиквеле точно не появятся, а режиссер, Гильермо дель Торо, на этот раз ограничился ролью продюсера. Чарли Ханнэм, в "Тихоокеанском рубеже" сыгравший главную роль, объяснил, почему отказался сниматься в сиквеле.

В интервью "Den of Geek" Ханнэм рассказал, что основной причиной стало несовпадение рабочих графиков: сам актер был занят на съемках фильма "Мотылек" и не мог дать создателям сиквела "Тихоокеанского рубежа" точный ответ, сможет ли он присоединиться к съемкам продолжения. В итоге сценарий сиквела написали без учета героя Ханнэма – хотя изначально по условиям контракта Чарли должен был сняться в продолжении.

В конечном итоге главные роли в "Тихоокеанском рубеже 2" сыграли Джон Бойега и Скотт Иствуд. Премьера фильма запланирована на 22 февраля 2018.
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Источник:

kinoafisha.info

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