Чарли Шин хотел покончить жизнь самоубийством, когда узнал о своем ВИЧ-статусе

Осенью 2015-го стало известно о том, что звезда ситкома "Два с половиной человека" Чарли Шин заражен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). До тех пор о своем диагнозе Шин знал около четырех лет. Сегодня Чарли уже открыто может говорить о своем недуге и тех эмоциях, которые он испытал, когда ему о нем сообщили. По словам актера, ВИЧ прозвучал для него как приговор, услышав который он захотел покончить жизнь самоубийство.

"В тот же день, когда мне сообщили о диагнозе, я захотел застрелиться. Но меня спасла моя мама, которая в тот момент была со мной рядом и помешала воплощению моего плана. Я не смог сделать это на ее глазах или позволить ей найти мое бездыханное тело", – говорит 51-летний актер. Сейчас отношение Шина к своему состоянию изменилось. Он говорит, что первоначальный страх, который его охватил, отошел на второй план, а теперь он испытывает чувство благодарности за то, что все-таки жив и может помогать другим людям, распространяя информацию о болезни и являясь примером для остальных. "Я чувствую себя очень хорошо. Я благодарен, что сейчас у меня есть возможность помогать людям, которые столкнулись с той же проблемой, что и я", – говорит Шин