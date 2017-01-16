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Чарли Шин хотел покончить жизнь самоубийством, когда узнал о своем ВИЧ-статусе http://www.segodnya.ua/img/article/7887/4_main.1484577466.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/4_tn.1484577466.jpg Звезды Сейчас отношение Шина к своему состоянию изменилось

Чарли Шин хотел покончить жизнь самоубийством, когда узнал о своем ВИЧ-статусе

Сегодня, 18:30

Сейчас отношение Шина к своему состоянию изменилось

Чарли Шин. Фото: REX
Чарли Шин. Фото: REX

Осенью 2015-го стало известно о том, что звезда ситкома "Два с половиной человека" Чарли Шин заражен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). До тех пор о своем диагнозе Шин знал около четырех лет. Сегодня Чарли уже открыто может говорить о своем недуге и тех эмоциях, которые он испытал, когда ему о нем сообщили. По словам актера, ВИЧ прозвучал для него как приговор, услышав который он захотел покончить жизнь самоубийство.

"В тот же день, когда мне сообщили о диагнозе, я захотел застрелиться. Но меня спасла моя мама, которая в тот момент была со мной рядом и помешала воплощению моего плана. Я не смог сделать это на ее глазах или позволить ей найти мое бездыханное тело", – говорит 51-летний актер. Сейчас отношение Шина к своему состоянию изменилось. Он говорит, что первоначальный страх, который его охватил, отошел на второй план, а теперь он испытывает чувство благодарности за то, что все-таки жив и может помогать другим людям, распространяя информацию о болезни и являясь примером для остальных. "Я чувствую себя очень хорошо. Я благодарен, что сейчас у меня есть возможность помогать людям, которые столкнулись с той же проблемой, что и я", – говорит Шин
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Источник:

Starslife

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