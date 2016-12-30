Чарли Шин пожелал смерти Дональду Трампу

После трагической смерти сначала Керри Фишер, той самой принцессы Леи из "Звездный войн", а всего через день и ее мамы Дебби Рейнольдс звезды вспоминали, какими были именитые актрисы, и скорбели со всеми нами. Отличился, как всегда, 51-летний актер со скандальной репутацией Чарли Шин. А досталось Дональду Трампу.

Он выразил свою скорбь так – написал в Twitter лаконичное сообщение: "Господи, забери Дональда Трампа следующим, Господи, забери Дональда Трампа следующим, Господи, забери Дональда Трампа следующим, Господи, забери Дональда Трампа следующим". Подписчики актера были возмущены таким поведением и оставляли на его страничке гневные комментарии.