Четвертый сезон "Шерлока" будет мрачнее предыдущих

Создатель сериала "Шерлок" Стивен Моффат предупреждает, что четвертый сезон детектива, премьера которого состоится 1 января 2017 года, будет мрачнее предыдущих частей о великом сыщике. Моффат подчеркивает, что фанатам сериала не стоит питать иллюзии, что и на этот раз все разрешится благополучно: "Они наркоманы, поддерживающие силы за счет адреналина, и это выйдет им боком. Так жить неправильно, и везение не может длиться вечно. Последствия неминуемы. Вы же понимаете, это не сказка. В этом сезоне история будет довольно мрачной". Слова Моффата цитирует издание Entertainment Weekly.

За "мрачность" в предстоящем сезоне частично отвечает новый злодей, роль которого исполняет Тоби Джонс. О нем Моффат сказал в частности следующее: "О Мориарти мы все знаем, о когда ты представляешь нового злодея, его образ окутан тайной – какова его цель? На что он способен? Как Шерлок сможет его одолеть? Вы не можете показывать "Бэтмен против Джокера" каждую неделю, потому что вам наскучит наблюдать за тем, как главный злодей, казалось бы, не замечает, что постоянно проигрывает. Это становится предсказуемо. В рассказах о Шерлоке Холмсе много менее известных, чем Мориарти злодеев, которые еще не попадали на экран".

Напомним, что Джонс сыграет Кэлвертона Смита, персонажа из рассказа Конан Дойла "Шерлок Холмс при смерти".