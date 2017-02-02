Что в чемодане у Лаймы Вайкуле: певица не отправляется в путешествие без подушки и зеленого чая

Совсем скоро, 18 февраля, в киевском Дворце "Украина" выступит Лайма Вайкуле с новой программой Laima Love Show, которую подготовила совместно с балетом Freedom Елены Коляденко. "Сегодня" поинтересовалась у певицы, что она всегда берет с собой в поездки.

Визит Лаймы в Киев — это часть ее большого тура, и 62-летняя певица уже давно постоянно живет на чемоданах. Певица не скрывает, такой образ жизни ее очень изматывает, хотя она уже давно старается не обращать на это внимания. "Недоедания, недосыпания и плотный график для меня — обычное дело. И тут уже не до "звездных диет": когда твой рабочий день закончился в два часа ночи, приходится забрасывать в себя первое, что видишь в холодильнике, а утром больше времени тратить перед зеркалом. Действительно, больше изматывают перелеты в разные часовые пояса, когда путаешь день с ночью. Это все сказывается на организме, но такой уж ритм артиста. Я думаю, любая работа требует самоотдачи. Разве труд врача или шахтера легче?" — поделилась Вайкуле.

КОМПЬЮТЕР. "Раньше ноутбук возила, теперь планшет. Удобно писать что-то в блог на моем сайте, фильмы смотреть, играть в слова. У меня там много игр для эрудитов — фактически все то, во что мы в детстве играли дома на бумаге. Составь несколько слов из одного слова, онлайн-кроссворды, нарды — мне нравятся такие вещи. Когда угадываешь что-то, думаешь: ого, я это знаю! Знать приятнее, чем не знать. Я часто играю в эти игры с друзьями, когда мы собираемся у кого-то в гостях, и всегда выигрываю. Со мной вообще сложно соревноваться!", — уверенно говорит Лайма.

ПОДУШКА. "Да, эту вещь я всегда беру с собой, куда бы ни отправилась. И нет, это не огромная перьевая бабушкина подушка с кружевными оборками, а маленькая, удобная. Незаменимая вещь, когда долго едешь в автобусе или в поезде. Без нее вообще никак — иначе будет ощущение дискомфорта в пути".

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. "Да, любимые напитки в наше время достать несложно. Но бывает, когда чего-то захочется, а его нет в наличии, даже при том изобилии, которое мы можем видеть в маркетах или кафе. Поэтому я на всякий случай захвачу с собой зеленый чай. Как я люблю шутить, зеленый чай с медом и лимоном — моя любимая еда! И вкусно, и помогает оставаться в форме. Вдруг буду ехать где-то в поезде, а именно зеленого ароматного чая там не окажется — закончился. А у меня — все с собой. Он же много не весит".

ПИЖАМА. "Зимой — теплая, весной и летом — потоньше, но обязательно своя пижама! Не халат и не спортивный костюм. Пижама у меня должна соответствовать двум критериям. Во-первых, она должна быть удобной, чтобы я в ней в гостинице чувствовала себя, как дома. А во-вторых, конечно же, интересной и элегантной — вдруг мне вздумается в ней фотографироваться на какую-нибудь обложку".

ТЕЛЕФОН. "Думаю, тут все понятно. Мы живем в такое время, когда человек вышел из дома без телефона — и для друзей и семьи все равно что пропал! Как мы раньше жили без мобильных? Вы верите, что такое было? А если бы вам лет 20 или, чего доброго, 30 назад сказали, что вы будете телефоном фотографировать и снимать кино, как бы отреагировали? Я бы смеялась, глядя на всем знакомый пластмассовый телефон с трубкой и дисковым набором, это как минимум".