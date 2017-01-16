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Cразу после развода с Деппом Эмбер Херд завела роман с миллиардером http://www.segodnya.ua/img/article/7886/25_main.1484568116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/25_tn.1484568116.jpg Звезды Актриса встречается с бизнесменом Илоном Маском и уже планирует совместные путешествия

Cразу после развода с Деппом Эмбер Херд завела роман с миллиардером

Сегодня, 15:00

Актриса встречается с бизнесменом Илоном Маском и уже планирует совместные путешествия

Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

Информация о том, что Эмбер Херд завела роман с Илоном Маском появилась еще летом. Тогда миллиардер рассказал журналистам, что "положил глаз на актрису" еще во время съемок фильма "Мачете убивает", но тогда им так и не удалось встретиться.

Однако спустя время Эмбер Херд все чаще стали замечать в компании ее давнего друга, а после и вовсе в объятиях бывшей возлюбленной Тасей ван Ри. И только после развода актрисы с Джонни Деппом информация о ее отношениях с Илоном Маском возникла вновь. Теперь уже проболтался близкий друг знаменитости. "Они уже планируют совместные путешествия. Эмбер как будто бы начинает приходить в себя после развода. Это будет удивительная новая страница для обоих"", — поделился инсайдер с корреспондентом MailOnline.
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Источник:

woman.ru

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