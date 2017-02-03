Дакота Джонсон появилась на премьере "На 50 оттенков темнее" без бюстгальтера (фото)
Для премьеры дочь Мелани Гриффит выбрала нежное платье в пол от Valentino
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "На 50 оттенков темнее" (продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"), снятого по мотивам романа писательницы Э.Л. Джеймс.
На показ пожаловали исполнители главных ролей в картине Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, компанию которым составила Ким Бэсинджер и Рита Ора, также сыгравшие в фильме.
Для премьеры дочь Мелани Гриффит выбрала нежное платье в пол от Valentino. Под наряд с открытой спиной и глубоким вырезом в зоне декольте Дакота не стала надевать нижнее белье, засветив обнаженную грудь.
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