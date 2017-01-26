Дакота Джонсон призналась, что устала от секс-сцен

Дакота Джонсон сейчас занимается промокампанией фильма "На пятьдесят оттенков темнее" — второй части эротической франшизы, основанной на цикле романов Э. Л. Джеймс. И хотя впереди актрису ждет еще выход и третьей части — "Пятьдесят оттенков свободы", — она уже устала от вопросов об эротических сценах. 27-летняя знаменитость дала интервью американскому журналу Glamour, в котором рассказала о своих дальнейшей планах.

"Не то чтобы я совсем хочу отказаться от откровенных съемок, но я могу делать на экране и другие вещи. Возможно, я буду сниматься в каких-то фильмах с сексуальными сценами, а возможно, буду делать что-то совершенно другое. Но я знаю, что готова двигаться дальше",— заверяет актриса.

Иногда актриса сожалеет о своем участии в съемках. "Такое бывает временами. Но эта франшиза не станет моей лебединой песней. Участие в фильме дало мне хороший старт, но я не планирую исчезать с радаров, так что я горжусь тем, что снялась в этих картинках. Благодаря съемкам я позже поучаствовала в других проектах и много путешествовала. В конце концов, благодаря "Пятидесяти оттенкам серого" я оказалась в мире, в котором всегда хотела быть", — говорит Дакота Джонсон. К слову, Джейми Дорнан, исполнитель главной мужской роли в фильме, ранее признался, что до съемок он даже не знал про БДСМ и что секс-сцены ему поднадоели, а своему герою Кристиану Грею он совсем не симпатизирует.

Актриса призналась, что ее родители, Мелани Гриффит и Дон Джонсон, до сих пор не видели первый фильм. "Им очень некомфортно смотреть это кино. Одно дело, когда в фильме одна сексуальная сцена, но тут все строится вокруг сексуальных отношений. Моей семье будет неловко смотреть такое",— объясняет актриса.