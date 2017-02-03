Дакота Джонсон задействовала рот не по назначению (видео)

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "На пятьдесят оттенков темнее" с 27-летней Дакотой Джонсон и 34-летним Джейми Дорнаном. И пока украинские зрители ждут выхода картины в прокат, Дакота Джонсон снялась в странном видео, в котором забавно использует рассщелину между зубами – вставляет в нее кредитку, деньги и другие предметы.

Ранее сообщалось, Дакота Джонсон появилась на премьере "На 50 оттенков темнее" без бюстгальтера.

Напомним, Мировая премьера фильма "На 50 оттенков темнее" состоится 8 февраля 2017 года. Как и в случае с первым фильмом, второй приурочен к международному Дню всех влюбленных. В Украине премьера пройдет 9 февраля. Кстати, эротических сцен в фильме-продолжении будет больше, чем в первой части.