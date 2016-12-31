Даша Астафьева написала трогательный пост своему любимому (фото)

Она рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как в ней появился любимый человек

Певица Даша Астафьева решила подвести итоги уходящего года и написать милое послание своему возлюбленному.

Об этом она написала пост в Instagram.

"Все успеть и все забыть, обзвонить родных и написать случайным... Сказать то, что всегда было лишним, или неуместным, потерять пару часов, занимаясь ерундой, успокаивая себя, что отдохну в поезде, или в отпуске...Похудеть, в который раз! Собрать чемодан, вызвать такси, а потом, бежать через весь вокзал, чтоб купить книгу, вместо той, уже прочитанной, которую захватила перед выходом… Да, все это такой бред", – пишет Даша.

При этом певица отметила, что одиночество в такие моменты воспринимается особенно болезненно: "Одиночество, в такие моменты, показывает, насколько ты , и все, чем ты живешь, бессмысленно".

А дальше певица рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как в ней появился любимый человек.

"И так, было всегда, до того, пока я не встретила Тебя! Все это пройдет, и забудется…станет таким маленьким и незначительным, как все остальное кроме нас. Потому что, любовь делает нас сильными и смелыми, мудрыми и богатыми. Сложный, но для меня, особенный #2016! Он научил любить, и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна. Расставаться с прошлым, гнать его без сожаления, и разрушать воздушные замки, которые мне всегда заслоняли горизонт", – написала Даша.

"Сижу сейчас в ночном купе, и радуюсь уже одной возможности, смотреть на Тебя, читающего мою новую книгу...и понимать, что нет большего счастья, чем наше, такое тихое и родное...", – поделилась певица с поклонниками сокровенным.

Далее она написала поздравления с наступающим Новым годом и много приятных пожеланий.

тем временем Анастасия Волочкова засветила трусы во время купания в ледяной бочке.