Даша Астафьева поделилась эротическими фото (фото)

Сегодня, 06:31

Звезда Playboy продолжает радовать поклонников пикантными снимками

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Солистка эпатажной украинской группы NIKITA Даша Астафьева порадовала поклонников пикантными снимками в социальной сети instagram.

В аккаунте звезды Playboy более 178 тысяч подписчиков.

Ранее Даша Астафьева покорила формами в купальнике.
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