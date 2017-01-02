"Дэдпул" и "Отряд самоубийц" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за лучший грим

Хотя обычно американская Киноакадемия не слишком жалует супергеройские блокбастеры, на этот раз сразу два кинокомикса попали в шорт-лист "Оскара" 2017 в категории "Лучший грим и прически". За возможную номинацию будут бороться "Дэдпул" и "Отряд самоубийц".

Поскольку в шорт-листе представлено всего 7 фильмов, у обоих супергеройских блокбастеров есть неплохой шанс в итоге заработать номинацию на "Оскар" – в конечном итоге в категории окажутся 5 номинантов. Пока же список претендентов на номинацию выглядит следующим образом:

"Дэдпул"

"Отряд самоубийц"

"Стартрек: Бесконечность"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Да здравствует Цезарь!"

"Месть от кутюр"

"Вторая жизнь Уве"

Окончательное решение члены Киноакадемии примут 7 января 2017 года после просмотра 10-минутных отрывков из каждого фильма. Финальную пятерку номинантов, как и список вообще всех номинантов на "Оскар"-2017, объявят 24 января, сама же церемония вручения наград пройдет 26 февраля.