День рождения Тины Кароль: топ эффектных образов певицы (фото)

Песни Кароль стали саунд-треками к судьбам миллионов людей

Сегодня, 25 января, свой день рождения отмечает певица Тина Кароль. Исполнительнице исполняется 32 года. Напомним, на днях президент Петр Порошенко присвоил певице Тине Кароль звание народной артистки Украины. Песни Кароль стали саунд-треками к судьбам миллионов людей.

"Я очень тронута. Для меня это большая гордость. Объединять и вдохновлять страну, беречь украинские традиции — это моя миссия. Я обещаю это делать со всей силой, любовью и талантом, которые мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям", — прочувствованно сказала в своей речи Тина.

Модница Тина Кароль восхищает своим безупречным вкусом. У Тины – свой стиль, который ей очень идет и гармонично на ней смотрится.

В подборке "Сегодня.ua" – эффектные наряды Народной артистки

Тина в платье в украинском стиле с оригинальным узором гроздей калины от Юлии Магдыч.

Фото: пресс-служба 1+1

Для вокальных боев на "Голосі країни" артистка подобрала роскошный наряд. Кароль продемонстрировала жакет от модного дома Alexander McQueen, под который подобрала черное платье-ночнушку и лаковые туфли. Плечи и рукава пиджака украшены разноцветными кристаллами Swarovski.

Фото: Facebook

Цветное платье с кожаными рукавами в черно-белой гамме от Louis Vuitton Тина дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке.

Фото: пресс-служба 1+1

Кароль в мини с глубоким декольте на шнуровке.

Фото: Instagram

В 2016 году украинская звезда стала "Хозяйкой вечера" на балу журнала "Viva!". На светском мероприятии артистка блистала в эксклюзивном наряде с ярким принтом от украинского бренда. Тина подчеркнула изящную фигуру оригинальным платьем с прозрачными вставками и бархатными нашивками от Couture de Fleur (творческий тандем издателя Инны Катющенко и художницы Елены Онуфрив).

Для церемонии вручения наград M1 Music Awards певица выбрала наряд в бельевом стиле. Тина появилась на сцене столичного Дворца спорта в красном платье с кружевом и удлиненном жакете.

Фото: пресс-служба M1

Певица в "золотом" наряде с пайетками от Marc Jacobs.

Фото: Facebook

Тина Кароль платье-плаще от Christian Dior.

Для "вокальных боев" на "Голосе країни" Кароль выбрала стильное шелковое мини от своего любимого бренда – Louis Vuitton.

Фото: пресс-служба 1+1

На обложке журнала Viva! Тина позирует в ярком платье с прозрачными деталями, бантом и бисерной вышивкой от Gucci.

Фото: Дмитрий Гончаров, пресс-служба Тины Кароль