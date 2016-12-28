Дэниел Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год

Западные СМИ сообщают о том, что съемки 25-го фильма могут быть перенесены на год, из-за того, что актер, который, как ожидается должен вернуться в эту историю, отказывается говорить на эту тему. Речь идет о Дэниеле Крэйге.

Представители компании MGM начали паниковать по этому поводу, поскольку новый фильм о подвигах агента 007 планировалось презентовать зрителям в 2018 году. Теперь же дата неизвестна. Инсайдеры говорят, что детали сделки с Крэйгом они еще не обсуждали, но сам Дэниел запретил говорить с ним на эту тему в ближайший год.