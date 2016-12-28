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Дэниел Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год http://www.segodnya.ua/img/article/7829/51_main.1482693077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/51_tn.1482693077.jpg Звезды Новый фильм о подвигах агента 007 планировалось презентовать зрителям в 2018 году

Дэниел Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год

Сегодня, 02:26

Новый фильм о подвигах агента 007 планировалось презентовать зрителям в 2018 году

Дэниел Крэйг. Фото: AFP
Дэниел Крэйг. Фото: AFP

Западные СМИ сообщают о том, что съемки 25-го фильма могут быть перенесены на год, из-за того, что актер, который, как ожидается должен вернуться в эту историю, отказывается говорить на эту тему. Речь идет о Дэниеле Крэйге.

Представители компании MGM начали паниковать по этому поводу, поскольку новый фильм о подвигах агента 007 планировалось презентовать зрителям в 2018 году. Теперь же дата неизвестна. Инсайдеры говорят, что детали сделки с Крэйгом они еще не обсуждали, но сам Дэниел запретил говорить с ним на эту тему в ближайший год.
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Источник:

Starslife

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