Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин снимутся в продолжении "Гарри Поттера" – СМИ

Поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере могут ликовать: похоже, любимые герои возвращаются на экраны и поклонники снова увидят Дэниела Рэдклиффа в образе Гарри Поттера, Эмму Уотсон в роли Гермионы и Руперта Грина в роли Рона Уизли!

По сведениям зарубежных СМИ, в Голливуде всерьез задумались об экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child ), вышедшей в прошлом году и ставшей продолжением знаменитой саги.

В этой пьесе речь идет о судьбах повзрослевших героев и на первый план выходят уже не Гарри и его друзья, а их дети. Несмотря на то, что автором произведения стала не "мама" Поттера Джоан Роулинг, а Джек Торн и Джон Тиффани (от Роулинг в тексте осталась только основная идея), и критики приняли пьесу и одноименный спектакль неоднозначно, книга мгновенно стала бестселлером и вызвала ажиотаж у многомиллионной армии фанатов. Такой успех захотелось закрепить, и кинопродюсеры уже начали переговоры с Роулинг о съемках нового фильма по мотивам "Проклятого дитя". Более того, к работе было решено привлечь и тех, благодаря кому весь мир узнал и полюбил Гарри, Рона и Гермиону — актеров, исполнявших их роли во всех восьми фильмах: Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Грина и Эмму Уотсон.

"Я знаю, что кинокомпания Warner Bros уже ведет переговоры с Эммой, Рупертом и Дэниелом насчет "Проклятого дитя", боссы хотят, чтобы это стало чем-то грандиозным, а-ля "Гарри Поттер: Пробуждение силы". Они подумывают о целой трилогии и хотят, чтобы актеры, которых мы все знаем и любим, на фильмах с которыми мы росли и которые росли сами на наших глазах, — чтобы эти актеры участвовали в новом проекте",— рассказал на днях журналист Джим Хилл, обладающий связями в Голливуде.

Он также отметил, что уже идет кастинг на роли детей Поттера и его друзей, ведь именно младшему поколению будут отданы главные партии в грядущем фильме. Пока проект только в самой начальной стадии и говорить о том, когда он выйдет на экраны, еще рано: инсайдеры предполагают, что это случится только в 2026 году, через два года после премьеры последней, пятой части, "Фантастических тварей".