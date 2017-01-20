Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин снимутся в продолжении "Гарри Поттера" – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7901/94_main.1484918704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/94_tn.1484918704.jpg Звезды В Голливуде всерьез задумались об экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин снимутся в продолжении "Гарри Поттера" – СМИ

Сегодня, 17:30

В Голливуде всерьез задумались об экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Руперт Грин, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф в фильме &quot;Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II&quot;
Руперт Грин, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере могут ликовать: похоже, любимые герои возвращаются на экраны и поклонники снова увидят Дэниела Рэдклиффа в образе Гарри Поттера, Эмму Уотсон в роли Гермионы и Руперта Грина в роли Рона Уизли!

По сведениям зарубежных СМИ, в Голливуде всерьез задумались об экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child ), вышедшей в прошлом году и ставшей продолжением знаменитой саги.

В этой пьесе речь идет о судьбах повзрослевших героев и на первый план выходят уже не Гарри и его друзья, а их дети. Несмотря на то, что автором произведения стала не "мама" Поттера Джоан Роулинг, а Джек Торн и Джон Тиффани (от Роулинг в тексте осталась только основная идея), и критики приняли пьесу и одноименный спектакль неоднозначно, книга мгновенно стала бестселлером и вызвала ажиотаж у многомиллионной армии фанатов. Такой успех захотелось закрепить, и кинопродюсеры уже начали переговоры с Роулинг о съемках нового фильма по мотивам "Проклятого дитя". Более того, к работе было решено привлечь и тех, благодаря кому весь мир узнал и полюбил Гарри, Рона и Гермиону — актеров, исполнявших их роли во всех восьми фильмах: Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Грина и Эмму Уотсон.

"Я знаю, что кинокомпания Warner Bros уже ведет переговоры с Эммой, Рупертом и Дэниелом насчет "Проклятого дитя", боссы хотят, чтобы это стало чем-то грандиозным, а-ля "Гарри Поттер: Пробуждение силы". Они подумывают о целой трилогии и хотят, чтобы актеры, которых мы все знаем и любим, на фильмах с которыми мы росли и которые росли сами на наших глазах, — чтобы эти актеры участвовали в новом проекте",— рассказал на днях журналист Джим Хилл, обладающий связями в Голливуде.

Он также отметил, что уже идет кастинг на роли детей Поттера и его друзей, ведь именно младшему поколению будут отданы главные партии в грядущем фильме. Пока проект только в самой начальной стадии и говорить о том, когда он выйдет на экраны, еще рано: инсайдеры предполагают, что это случится только в 2026 году, через два года после премьеры последней, пятой части, "Фантастических тварей".
спектакль, актеры, гарри поттер, поттер, уотсон, Роулинг, роли

Вы сейчас просматриваете новость "Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин снимутся в продолжении "Гарри Поттера" – СМИ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сплетник

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Уотсон посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Фото: instagram.com/emmawatson

26-летняя Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки

17 Января, 15:39

Актриса также рассказала, что испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища"

Шоу-бизнес

Эмма Уотсон

Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища"

7 Января, 02:08

На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон

Звезды

Дэниел Редклифф. Фото: instagram.com/daniel9340

Как голый "Гарри Поттер" оказался в постели с двумя мужчинами

14 Декабря 2016, 05:50

Дэниэл Рэдклифф обнажился ради искусства

Общество

Книга "До встречи с тобой" заняла третье место по популярности. Кадр из фильма

Названы самые популярные книги в 2016 году по версии Google

13 Декабря 2016, 10:23

Первое место занял "Гарри Поттер и Проклятое дитя", второе - "Девушка в поезде", а третье - "До встречи с тобой"

Звезды

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1"

Гермиону Грейнджер из "Гарри Поттера" признали величайшей героиней в истории кино

13 Декабря 2016, 02:26

Вторе место у принцессы Леи в исполнении Кэрри Фишер 

Мир

Гарри Поттер на пике популярности. Фото: instagram.com/captain_book

Google назвал самые популярные книги 2016 года

13 Декабря 2016, 01:17

На первом месте – произведение Джоан Роулинг

Звезды

Невилл Долгопупс

Звезда "Гарри Поттера" сделал предложение своей девушке

10 Декабря 2016, 21:58

Счастливой избранницей стала организатор мероприятий Энджела Джонсон, с которой Мэттью встречается четыре месяца

Звезды

«Ла-ла лэнд». Для Стоун и Гослинга это уже третий совместный проект

ТОП фильмов зимы: "Звездные войны" и "Оттенки серого"

7 Декабря 2016, 13:30

Премьеры кино: зрителя ожидают новая слезливая история а-ля "Хатико", продолжение "50 оттенков...", приключения Зеленского-президента и звездные бои в "далекой-далекой галактике"

Звезды

Первый трейлер фильма "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом

7 Декабря 2016, 06:01

Фильм является экранизацией одноименной книги-бестселлера 2013 года

Звезды

Эдди Редмэйн. Фото: AFP

Эдди Редмэйн был единственным кандидатом на роль в "Фантастических тварях"

1 Декабря 2016, 18:30

Продюсеры с самого начала никого из актеров даже не рассматривали, и поэтому вопрос о проведении кастинга на повестке дня не стоял

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.