Дети Дженнифер Лопес знают песни Дрейка наизусть

Отношения Дрейка и Дженнифер Лопес, которые многие поклонники считают пиар-ходом, становятся все серьезнее. Как сообщает издание UsWeekly, ссылаясь на сообщения инсайдеров, канадский певец уже познакомился с детьми Джей Ло Эммой и Максом, рожденными в браке с Марком Энтони.

"Дрейк уже несколько раз бывал в доме Дженнифер в Бэль Эйр и познакомился с Эммой и Максом. Он быстро нашел с ними общий язык. Оказалось, что они знают наизусть многие его песни и он им очень симпатичен" — рассказал инсайдер и добавил, что Дрейку нравится образ Дженнифер. Во время его визитов они не говорят о работе, просто ужинают или смотрят фильмы. А вот изданию In Touch инсайдеры рассказали, что Дрейк хочет серьезных отношений, а также мечтает о детях, но Лопес в обозримом будущем детей не планирует – ей хватает Эммы и Макса. Источники утверждают, что это может стать камнем преткновения, если роман Дрейка и Джей Ло все же зайдет так далеко.