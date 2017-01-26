Детский медцентр в Дубае оштрафовали из-за Ким Кардашьян

Сегодня, 04:19

Звезда реалити-шоу приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки 

Ким подарила детям футболки со своим изображением. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким подарила детям футболки со своим изображением. Фото: instagram.com/kimkardashian

Дубайский центр для детей-инвалидов Rashid Centre был оштрафован министерством общественного развития ОАЭ за визит американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, пишет Khaleej Times.

При этом величина взыскания, наложенного на Rashid Centre, не уточняется.

Как отмечает издание, в Rashid Centre должны были сперва получить у чиновников разрешение на визит знаменитости и ее фотографирование с детьми, но не успели этого сделать, так как Кардашьян просила не сообщать прессе о ее прибытии.

Отмечается, что звезда реалити-шоу приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки — футболки со своим изображением.

Позже она опубликовала снимок из медцентра в instagram, написав, что это была лучшая часть ее визита в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снова в деле. Звезда реалити-шоу подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем во время пребывания в Дубае. 
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