Детский медцентр в Дубае оштрафовали из-за Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки

Дубайский центр для детей-инвалидов Rashid Centre был оштрафован министерством общественного развития ОАЭ за визит американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, пишет Khaleej Times.

При этом величина взыскания, наложенного на Rashid Centre, не уточняется.

Как отмечает издание, в Rashid Centre должны были сперва получить у чиновников разрешение на визит знаменитости и ее фотографирование с детьми, но не успели этого сделать, так как Кардашьян просила не сообщать прессе о ее прибытии.

Отмечается, что звезда реалити-шоу приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки — футболки со своим изображением.

My favorite part of the trip was visiting Rashid Paediatric Therapy Centre. These beautiful children showed me a performance of a lifetime! My hat goes off to the amazing teachers and caregivers who dedicate their time for the future of these children! Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 22 2017 в 10:30 PST

Позже она опубликовала снимок из медцентра в instagram, написав, что это была лучшая часть ее визита в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снова в деле. Звезда реалити-шоу подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем во время пребывания в Дубае.