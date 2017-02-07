Дэвид и Виктория Бекхэм платят 27 тысяч долларов налогов в день

Пока в СМИ появляется информация о банкротстве модного бренда Виктории Бекхэм, официальная информация гласит, что принадлежащая Виктории и ее супругу корпорация Beckham Brand Holdings Ltd. в одном только 2015 году получила прибыль в размере почти 50 миллионов долларов – и звездная чета платит налоги почти на 27 тысяч долларов в день.

Компания Beckham Brand Holdings Ltd. принадлежит Дэвиду Бекхэму, его супруге Виктории и британскому бизнесмену Саймону Фуллеру в равных долях. Бизнес-проекты Дэвида и Виктории – в частности, коллекции модного бренда Victoria Beckham и различные коллаборации Дэвида с другими брендами – в 2015 году принесли компании прибыль в размере 39,5 миллионов фунтов стерлингов (почти 50 миллионов долларов). Соответственно, сумма налогов, которую компания заплатила с этой прибыли, составила 7,9 миллионов фунтов стерлингов (почти 10 млн. долларов) – или 27 тысяч долларов в день.

Судя по всему, до банкротства, которое то и дело прочат Бекхэмам американские таблоиды, звездной чете очень и очень далеко. В 2016 году прибыль компании Бекхэмов гарантированно оказалась еще выше, а в 2017 году Виктория еще больше упрочит репутацию своего бренда за счет совместной коллекции косметики с Estee Lauder и совместной линии бюджетной одежды с американским брендом Target. Напомним, не так давно стало известно, что совокупное состояние Виктории и Дэвида Бекхэмов – больше, чем у королевы Великобритании и оценивается в более чем полмиллиарда фунтов стерлингов.