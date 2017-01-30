Дэвид и Виктория Бекхэм вновь произнесли свадебные клятвы

Сегодня, 18:30

Это была небольшая вечеринка, на которой присутствовало всего шесть человек 

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Во время интервью для радиостанции 4's 'Desert Island Discs Дэвид Бекхэм, говоря с ведущей Кирсти Янг о долговечности их с Викторией брака, признался, что недавно они с женой "опять сыграли свадьбу" и произнесли клятвы верности друг другу.

"Это была небольшая вечеринка, на которой присутствовало всего шесть человек – не сравнить с тем пиршеством, которое мы устроили в 1999 году. Тогда мы сидели на тронах с коронами на головах... да, а еще у меня был фиолетовый цилиндр. Не знаю, о чем мы только думали",- заметил Дэвид.

На вопрос радиоведущей о рецепте 18-летнего семейного счастья, Дэвид ответил: "Мы вместе потому, что мы семья, воспитываем четверых замечательных детей. Конечно, у нас были и тяжелые времена, но мы нашли силы с ними справиться – разумеется, сообща. Никто не знает меня так, как Виктория",- сказал Бекхэм.

В конце интервью Дэвид заметил: "Будем ли мы вместе только потому, что наша семья уже стала своего рода брендом? Конечно, нет! Мы до сих пор вместе, потому что любим друг друга".
семья, вечеринка, бекхэм, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм

Вы сейчас просматриваете новость "Дэвид и Виктория Бекхэм вновь произнесли свадебные клятвы". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

hellomagazine

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Виктория Бекхэм подает в суд на бывших коллег по группе "Spice Girls"

19 Января, 17:30

Виктория с помощью своих адвокатов направила экс-коллегам официальные уведомления

Звезды

Виктория Бэкхем. Фото: AFP

Виктория Бэкхем жалеет, что увеличила грудь

13 Января, 14:00

Звзеда сожалеет о том, что прибегала к услугам пластических хирургов

Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца

10 Января, 22:56

Коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Модный бренд Виктории Бекхэм несет убытки, несмотря на финансовую помощь

9 Января, 19:00

Знаменитость получила предупреждение с угрозой закрыть ее компанию из-за несвоевременного заполнения финансовых отчетов

Мир

Дэвид Бекхэм на Новый год с семьей. Фото Instagram

Дэвид Бекхэм поругался с экс-руководителем команды Формулы-1 из-за мест на шоу

4 Января, 15:30

Звездный футболист и Рон Деннис не поделили места на новогоднем шоу на Мальдивах

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Модному бизнесу Виктории Бекхэм грозит закрытие

4 Января, 04:03

Компания медлит с подачей финансовой отчетности

Звезды

У 17-летнего сына Бекхэма новая девушка, и это его бывшая

30 Декабря 2016, 05:31

Фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм

Звезды

Дизайнера планируют наградить за вклад в моду и благотворительную работу. Фото: instagram.com/victoriabeckham

42-летняя Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи - СМИ

29 Декабря 2016, 08:39

Она удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования