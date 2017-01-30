Дэвид и Виктория Бекхэм вновь произнесли свадебные клятвы
Это была небольшая вечеринка, на которой присутствовало всего шесть человек
Во время интервью для радиостанции 4's 'Desert Island Discs Дэвид Бекхэм, говоря с ведущей Кирсти Янг о долговечности их с Викторией брака, признался, что недавно они с женой "опять сыграли свадьбу" и произнесли клятвы верности друг другу.
"Это была небольшая вечеринка, на которой присутствовало всего шесть человек – не сравнить с тем пиршеством, которое мы устроили в 1999 году. Тогда мы сидели на тронах с коронами на головах... да, а еще у меня был фиолетовый цилиндр. Не знаю, о чем мы только думали",- заметил Дэвид.
На вопрос радиоведущей о рецепте 18-летнего семейного счастья, Дэвид ответил: "Мы вместе потому, что мы семья, воспитываем четверых замечательных детей. Конечно, у нас были и тяжелые времена, но мы нашли силы с ними справиться – разумеется, сообща. Никто не знает меня так, как Виктория",- сказал Бекхэм.
В конце интервью Дэвид заметил: "Будем ли мы вместе только потому, что наша семья уже стала своего рода брендом? Конечно, нет! Мы до сих пор вместе, потому что любим друг друга".
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