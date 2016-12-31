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Диана Крюгер похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/8_main.1483170886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/8_tn.1483170886.jpg Звезды Всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков

Диана Крюгер похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном купальнике (фото)

Сегодня, 10:10

Всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков

Диана выглядит отлично. Фото: instagram.com/dianekruger
Диана выглядит отлично. Фото: instagram.com/dianekruger

Немецкая актриса Диана Крюгер устроила себе солнечный отдых и похвасталась фигурой в купальнике.

Снимком она поделилась в Instagram.

40-летняя Диана позирует в сдельном купальнике черного цвета с высокими вырезами на бедрах и в районе декольте. Свой образ она дополнила шляпкой с черной полоской в тон купальнику.

Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Крюгер, за что ее засыпали многочисленными комплиментами.

Needed a vacay so badly

Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger)

Примечательно, что всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков.

Ранее 40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини.
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Источник:

"Сегодня"

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