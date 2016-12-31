Диана Крюгер похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном купальнике (фото)

Всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков

Немецкая актриса Диана Крюгер устроила себе солнечный отдых и похвасталась фигурой в купальнике.

Снимком она поделилась в Instagram.

40-летняя Диана позирует в сдельном купальнике черного цвета с высокими вырезами на бедрах и в районе декольте. Свой образ она дополнила шляпкой с черной полоской в тон купальнику.

Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Крюгер, за что ее засыпали многочисленными комплиментами.

Needed a vacay so badly Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger) Дек 29 2016 в 8:06 PST

Примечательно, что всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков.

Ранее 40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини.