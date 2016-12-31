Диана Крюгер похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном купальнике (фото)
Всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков
Немецкая актриса Диана Крюгер устроила себе солнечный отдых и похвасталась фигурой в купальнике.
Снимком она поделилась в Instagram.
40-летняя Диана позирует в сдельном купальнике черного цвета с высокими вырезами на бедрах и в районе декольте. Свой образ она дополнила шляпкой с черной полоской в тон купальнику.
Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Крюгер, за что ее засыпали многочисленными комплиментами.
Примечательно, что всего за стуки снимок актрисы в купальнике собрал почти 18 тысяч лайков.
Ранее 40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини.
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