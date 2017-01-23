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Дима Билан показал трогательный снимок с отцом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/89_main.1485187548.png http://www.segodnya.ua/img/article/7909/89_tn.1485187548.png Звезды Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями

Дима Билан показал трогательный снимок с отцом (фото)

Сегодня, 18:09

Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями

Билан сменил имидж. Фото: instagram.com/bilanofficial
Билан сменил имидж. Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан редко говорит о личной жизни и не публикует снимков с семьей. Но в качестве исключения он показал своим поклонникам трогательный снимок с отцом Николаем Михайловичем Беланом.

В Instagram он рассказал, что сейчас гостюет у родителей.

"С моим любимым отцом! А мама пир устроила на 3 дня — вкусно так, что от кухни не отхожу, а запах на весь дом сказочный просто", – подписал он снимок.

При этом поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями.

"Нет ничего дороже", "Полная гармония", "Дима! Как приятно видеть вас в гармонии с самим собой! Нигде мы так не расслабляемся и не отдыхаем, как дома!", "Это и есть счастье, когда ты дома!", "Когда родители рядом — это самое дорогое богатство!", "Дима, вы тут такой домашний! Очень теплое фото", "Мило! Здоровья родителям".

Тем временем его коллега Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах
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Источник:

"Сегодня"

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