Дима Билан показал трогательный снимок с отцом (фото)

Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями

Певец Дима Билан редко говорит о личной жизни и не публикует снимков с семьей. Но в качестве исключения он показал своим поклонникам трогательный снимок с отцом Николаем Михайловичем Беланом.

В Instagram он рассказал, что сейчас гостюет у родителей.

"С моим любимым отцом! А мама пир устроила на 3 дня — вкусно так, что от кухни не отхожу, а запах на весь дом сказочный просто", – подписал он снимок.

При этом поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями.

"Нет ничего дороже", "Полная гармония", "Дима! Как приятно видеть вас в гармонии с самим собой! Нигде мы так не расслабляемся и не отдыхаем, как дома!", "Это и есть счастье, когда ты дома!", "Когда родители рядом — это самое дорогое богатство!", "Дима, вы тут такой домашний! Очень теплое фото", "Мило! Здоровья родителям".

Тем временем его коллега Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах.