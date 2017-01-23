Дима Билан показал трогательный снимок с отцом (фото)
Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями
Певец Дима Билан редко говорит о личной жизни и не публикует снимков с семьей. Но в качестве исключения он показал своим поклонникам трогательный снимок с отцом Николаем Михайловичем Беланом.
В Instagram он рассказал, что сейчас гостюет у родителей.
"С моим любимым отцом! А мама пир устроила на 3 дня — вкусно так, что от кухни не отхожу, а запах на весь дом сказочный просто", – подписал он снимок.
С моим любимым отцом !!!!! А мама пир устроила на 3 дня ))) вкусно так, что от Кухни не отхожу ))) а запах на весь дом сказочный просто !!!! #билан #димабилан #домашняямаскировка / With my beloved father !!!!! My mother has arranged a feast for 3 days))) it's so delicious that I do not leave the kitchen))) and the smell is just fabulous all over the house!!!! #Bilan #dimabilan #homedisguise
При этом поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка артиста и завалили его хвалебными комментариями.
"Нет ничего дороже", "Полная гармония", "Дима! Как приятно видеть вас в гармонии с самим собой! Нигде мы так не расслабляемся и не отдыхаем, как дома!", "Это и есть счастье, когда ты дома!", "Когда родители рядом — это самое дорогое богатство!", "Дима, вы тут такой домашний! Очень теплое фото", "Мило! Здоровья родителям".
Тем временем его коллега Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах.
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