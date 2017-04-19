Дима Коляденко рассказал, как Ирина Билык купила поддельный Dolce & Gabbana

Сегодня, 17:30

Телеведущий и певец поделился горьким опытом

Дима Коляденко. Фото: Новый канал
Дима Коляденко. Фото: Новый канал

Шоумен Дмитрий Коляденко занял кресло эксперта на пост-шоу "Тайный агент" и поделился горьким опытом.

"Когда мы еще были женаты с Ирой Билык, купила она себе костюм Dolce&Gabbana, – рассказывает Коляденко. – Перед концертом попросила меня погладить ей пиджак. Я на момент отвлекся, не уследил, и сжег его. А у нее выступление через пару часов! Помчался я в магазин, чтобы они попытались хоть что-то сделать. Решили отрезать рукава. Отрезали. Я смотрю – а внутри одного из них бирка внутри. На русском языке. Такой вот Dolce&Gabbana…".
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Источники:

"Сегодня", Новый Мост

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