Для роли в "Ла-ла Лэнд" Райан Гослинг три месяца учился играть на фортепиано

К съемкам мюзикла "Ла-ла Лэнд" Райан Гослинг подошел чрезвычайно серьезно – и в течение трех месяцев до того, как начался непосредственный съемочный процесс, самостоятельно учился играть на фортепиано.

В "Ла-ла Лэнд" Гослинг играет джазового музыканта, жизнь которого меняется после встречи с начинающей актрисой (Эмма Стоун). Все сцены, на которых Гослинг играет на фортепиано, по настоянию режиссера фильма, Дэмьена Шазелла, снимались цельным дублем, а не монтировались из отдельных кадров: "Райан согласился на задачу, которая оказалась настоящим вызовом его способностям. Мы не собирались "резать" сцены, мы собирались снимать одним продолжительным дублем – чтобы доказать, что играет на самом деле он", – рассказал Шазелл. "Я давно мечтал, чтобы у меня появилось время научиться играть на фортепиано", добавил сам Райан Гослинг. "Где еще тебе платят за то, чтобы три месяца просто сидеть за фортепиано и играть? Это был один из лучших периодов пред-продакшн в моей карьере", – признался актер.

Интересно, что в "Ла-ла Лэнд" наряду с Гослингом снялся и вполне профессиональный пианист – музыкант Джон Ледженд, вот только в фильме ему досталась роль гитариста, и Джону тоже пришлось обучаться игре на новом инструменте.