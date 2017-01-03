Дмитрий Шепелев показал подросшего сына на катке (фото)

Всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев

Телеведущий Дмитрий Шепелев весело проводит новогодние каникулы с сыном Платоном.

Об этом он рассказал в Instagram и опубликовал несколько снимков.

"Спортивное первое января", – подписал телеведущий фото, на котором он с сыном на коньках катаются по льду.

Спортивное первое января Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 1 2017 в 3:35 PST

Примечательно, что всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев. Шепелева и маленького Платона поздравляют с Новым годом и восхищаются отношениями отца и сына.

Первый в жизни хоккей. В моей. Ну и сына тоже Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 18 2016 в 7:39 PST

Ранее телеведущий уже публиковал снимки с сыном с хоккейного матча. Знаменитый отец прививает Платону любовь к спорту.