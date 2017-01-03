Дмитрий Шепелев показал подросшего сына на катке (фото)
Всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев
Телеведущий Дмитрий Шепелев весело проводит новогодние каникулы с сыном Платоном.
Об этом он рассказал в Instagram и опубликовал несколько снимков.
"Спортивное первое января", – подписал телеведущий фото, на котором он с сыном на коньках катаются по льду.
Примечательно, что всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев. Шепелева и маленького Платона поздравляют с Новым годом и восхищаются отношениями отца и сына.
Ранее телеведущий уже публиковал снимки с сыном с хоккейного матча. Знаменитый отец прививает Платону любовь к спорту.
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