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Дмитрий Шепелев показал подросшего сына на катке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/59_main.1483428962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/59_tn.1483428962.jpg Звезды Всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев

Дмитрий Шепелев показал подросшего сына на катке (фото)

Сегодня, 09:39

Всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев

Дмитрий с сыном Платоном. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий с сыном Платоном. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев весело проводит новогодние каникулы с сыном Платоном.

Об этом он рассказал в Instagram и опубликовал несколько снимков.

"Спортивное первое января", – подписал телеведущий фото, на котором он с сыном на коньках катаются по льду.

Спортивное первое января

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Примечательно, что всего за сутки снимок собрал более 17 тысяч лайков и хвалебных комментариев. Шепелева и маленького Платона поздравляют с Новым годом и восхищаются отношениями отца и сына.

Первый в жизни хоккей. В моей. Ну и сына тоже

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Ранее телеведущий уже публиковал снимки с сыном с хоккейного матча. Знаменитый отец прививает Платону любовь к спорту.
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"Сегодня"

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