Дмитрий Шепелев увез маленького сына в горы
Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями
Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит все свое свободное время вместе с сыном от покойной Жанны Фриске Платоном.
На зимние каникулы они решили уехать не в теплые края, как большинство серебрите, а в горы.
"Суббота, 3000 м. и горячий шоколад", — подписал снимок в Instagram телеведущий.
На фото Дима с Платоном позируют со стаканчиками горячего шоколада в руках и в масках для катания на сноубордах и лыжах.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями.
"Красавчики", "Супер! Отец и сын! Молодец Дима, будь с ним больше времени!", "Какие вы замечательные, дай боже, чтобы все было у вас прекрасно", "Какие вы классные", "Как здорово! Дима, вы большой молодец! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье!".
Тем временем 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз.
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