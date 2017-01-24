Дмитрий Шепелев увез маленького сына в горы

Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями

Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит все свое свободное время вместе с сыном от покойной Жанны Фриске Платоном.

На зимние каникулы они решили уехать не в теплые края, как большинство серебрите, а в горы.

"Суббота, 3000 м. и горячий шоколад", — подписал снимок в Instagram телеведущий.

На фото Дима с Платоном позируют со стаканчиками горячего шоколада в руках и в масках для катания на сноубордах и лыжах.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями.

"Красавчики", "Супер! Отец и сын! Молодец Дима, будь с ним больше времени!", "Какие вы замечательные, дай боже, чтобы все было у вас прекрасно", "Какие вы классные", "Как здорово! Дима, вы большой молодец! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье!".

Как это называется, когда папа и сын одинаково одеты? Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 5 2017 в 1:01 PST

Тем временем 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз.