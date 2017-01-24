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Дмитрий Шепелев увез маленького сына в горы http://www.segodnya.ua/img/article/7911/58_main.1485249321.png http://www.segodnya.ua/img/article/7911/58_tn.1485249321.png Звезды Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями

Дмитрий Шепелев увез маленького сына в горы

Сегодня, 11:12

Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями

Шепелев с сыном. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Шепелев с сыном. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит все свое свободное время вместе с сыном от покойной Жанны Фриске Платоном.

На зимние каникулы они решили уехать не в теплые края, как большинство серебрите, а в горы.

"Суббота, 3000 м. и горячий шоколад", — подписал снимок в Instagram телеведущий.

На фото Дима с Платоном позируют со стаканчиками горячего шоколада в руках и в масках для катания на сноубордах и лыжах.

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Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Подписчики порадовались за путешественников и засыпали их хвалебными комментариями.

"Красавчики", "Супер! Отец и сын! Молодец Дима, будь с ним больше времени!", "Какие вы замечательные, дай боже, чтобы все было у вас прекрасно", "Какие вы классные", "Как здорово! Дима, вы большой молодец! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье!".

Как это называется, когда папа и сын одинаково одеты?

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Тем временем 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз.
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Источник:

"Сегодня"

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