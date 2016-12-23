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Дочь Ани Лорак разговаривает на четырех языках http://www.segodnya.ua/img/article/7825/0_main.1482501899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/0_tn.1482501899.jpg Звезды Певица рассказала о том, где и как будет праздновать Новый год

Дочь Ани Лорак разговаривает на четырех языках

Вчера, 16:30

Певица рассказала о том, где и как будет праздновать Новый год

Ани Лорак. Фото: пресс-служба &quot;Интер&quot;
Ани Лорак. Фото: пресс-служба "Интер"

Ани Лорак на съемках новогоднего шоу (телеканал "Интер") рассказала о том, где и как будет праздновать Новый год.

"На Новый год я буду дома с семьей – призналась Ани. – Тем более, моей малышке уже 5 лет, и она будет ждать Деда Мороза. У нас всегда папа – Дед Мороз, мама – Снегурочка. В этом году мы тоже готовим ей сюрприз. Еще хочу приготовить вкусности на новогодний стол. У нас на Західній Україні всі дуже гарно готують. Я, кстати, очень вкусно готовлю. На Новый год я и салаты нарезаю, и селедку под шубой делаю, и мясо жарю,– все, как полагается. Все любят вкусно покушать – и наша семья ничем не отличается".

Ани призналась, что ее пятилетняя дочь София растет полиглотом: "У нас – интернациональная семья. Поэтому мы по жизни уже связаны с турецкими традициями. Я всегда поддерживаю, когда ребенок узнает новые культуры, открывает что-то новое. Сегодня дочь общается на русском, украинском, английском, турецком. То есть, ребенок в пять лет уже маленький полиглот! Но Новый год мы будем праздновать по-нашему, а также будем поздравлять всех наших бабушек, дедушек и всех-всех", – рассказала певица.

Каролина поделилась историей, как ее обманули на заре ее творчества: "Однажды со мной случилась неприятная история в городе Виннице. Организатор решил устроить мой концерт, мы с продюсером и командой приехали. Он продал билеты. И перед выступлением должен был нам отдать часть денег. Мы его ждем-ждем, уже вечереет, зал уже заполнился людьми, время подходит к началу концерта, а организатора всё нет и нет. Народ уже хлопает, аплодирует, что пора выходить. Организатор не отвечает на телефонные звонки...Он просто исчез. Что мне нужно было делать? Понятно, что я никогда не покину зрителей, я – артист и буду петь и работать до конца в любом случае. Зрители же не виноваты в этом проколе. И я вышла на сцену и отработала концерт – два с половиной часа. Потом, конечно, мы искали этого организатора, он был объявлен в розыск, но так его и не нашли. Вот такой неприятный опыт со мной случился. Так что я хорошо знаю, что такое обманщики-организаторы и концертные директора. Были такие случаи в моей жизни. Но главное – это любовь зрителей. Для этого мы, собственно, и работаем", – рассказала звезда.

Увидеть выступление Ани Лорак в новогоднюю ночь можно на телеканале "Интер" в 22:30 в праздничном огоньке "Остаемся зимовать".
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