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Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в эффектном наряде закрыла показ Chanel (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/15_main.1485256145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/15_tn.1485256145.jpg Звезды Лили-Роуз Депп продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в эффектном наряде закрыла показ Chanel (фото)

Сегодня, 14:00

Лили-Роуз Депп продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами

Лили-Роуз Депп. Фото: AFP
Лили-Роуз Депп. Фото: AFP

Третий день парижской Недели высокой моды открыл показ новой кутюрной коллекции Chanel.

Это уже второе по счету шоу Chanel, которое не обходится без участия 17-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Лили-Роуз Депп закрыла показ, выйдя к зрителям под руку с Карлом Лагерфельдом.

Начинающая актриса и лицо легендарного аромата "Chanel No. 5" продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами и подолом с розовыми оборками.

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Фото: AFP

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Фото: AFP
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"Сегодня"

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