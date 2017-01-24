Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в эффектном наряде закрыла показ Chanel (фото)
Лили-Роуз Депп продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами
Третий день парижской Недели высокой моды открыл показ новой кутюрной коллекции Chanel.
Это уже второе по счету шоу Chanel, которое не обходится без участия 17-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.
Лили-Роуз Депп закрыла показ, выйдя к зрителям под руку с Карлом Лагерфельдом.
Начинающая актриса и лицо легендарного аромата "Chanel No. 5" продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами и подолом с розовыми оборками.
Фото: AFP
Фото: AFP
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