Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в эффектном наряде закрыла показ Chanel (фото)

Третий день парижской Недели высокой моды открыл показ новой кутюрной коллекции Chanel.

Это уже второе по счету шоу Chanel, которое не обходится без участия 17-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Лили-Роуз Депп закрыла показ, выйдя к зрителям под руку с Карлом Лагерфельдом.

Начинающая актриса и лицо легендарного аромата "Chanel No. 5" продемонстрировала роскошное платье с пышными рукавами и подолом с розовыми оборками.

Фото: AFP

Фото: AFP