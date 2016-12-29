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Дочь Кэрри Фишер забрала ее собаку себе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/51_main.1482945973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/51_tn.1482945973.jpg Звезды У Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису

Дочь Кэрри Фишер забрала ее собаку себе (фото)

Сегодня, 04:24

У Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису

Кэрри Фишер с дочерью. Фото: instagram.com/praisethelourd
Кэрри Фишер с дочерью. Фото: instagram.com/praisethelourd

Дочь американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря, позаботится о собаке, принадлежавшей актрисе, сообщает TMZ.

По данным издания, у Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису и быстро стал звездой интернета благодаря своему постоянно высунутому языку.

Теперь заботиться о Гэри будет дочь Фишер, актриса Билли Лурд. Отмечается, что у Лурд также есть французский бульдог по кличке Тина и они с Гэри – лучшие друзья.

По словам источника, Фишер всегда хотела, чтобы, если с ней что-то случится, питомца забрала именно Лурд.

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Фото опубликовано Billie Lourd (@praisethelourd)

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