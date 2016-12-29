Дочь Кэрри Фишер забрала ее собаку себе (фото)
У Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису
Дочь американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря, позаботится о собаке, принадлежавшей актрисе, сообщает TMZ.
По данным издания, у Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису и быстро стал звездой интернета благодаря своему постоянно высунутому языку.
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Теперь заботиться о Гэри будет дочь Фишер, актриса Билли Лурд. Отмечается, что у Лурд также есть французский бульдог по кличке Тина и они с Гэри – лучшие друзья.
Coolest dog ever posing with the coolest human ever #RIPCarrie #CarrieFisher pic.twitter.com/dl1kx5iTAK— Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 28 декабря 2016 г.
По словам источника, Фишер всегда хотела, чтобы, если с ней что-то случится, питомца забрала именно Лурд.
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