Дочь Кэрри Фишер забрала ее собаку себе (фото)

Дочь американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря, позаботится о собаке, принадлежавшей актрисе, сообщает TMZ.

По данным издания, у Фишер был французский бульдог, четырехлетний Гэри, который повсюду сопровождал актрису и быстро стал звездой интернета благодаря своему постоянно высунутому языку.

Теперь заботиться о Гэри будет дочь Фишер, актриса Билли Лурд. Отмечается, что у Лурд также есть французский бульдог по кличке Тина и они с Гэри – лучшие друзья.

Coolest dog ever posing with the coolest human ever #RIPCarrie #CarrieFisher pic.twitter.com/dl1kx5iTAK