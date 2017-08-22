Дочь Мадонны стала лицом феминистского бренда одежды

Бренд уличной одежды X-Girl был основан в 1993 году стилистом Дейзи фон Фюрт и солисткой группы Sonic Youth Ким Гордон. Ставка была сделана на одежду, "созданную девушками для девушек": простые вещи, без нарочитой сексуальности, с упором на комфорт и удобство. Какое-то время лицом бренда была современная икона стиля Хлоя Севиньи. Еще одна феминистическая марка MadeMe появилась в 2007 году. Ее основала Эрин Маги, продакт-директор бренда уличной одежды Supreme, – пишет buro247.ua.

Спустя 10 лет бренды решили объединиться и создавать коллаборации раз в году (первая серия вышла осенью 2016-го). Лицом совместной коллекции — 2017 стала дочка Мадонны Лурдес Леон. "Я давно хотела поработать с Лолой, — рассказывает Маги. — Я слежу за ее инстаграмом и понимаю, какие вещи ей нравятся. Они очень похожи на те, что делают MadeMe".

Лукбук получился под стать коллекции — в духе 1990-х. Фотограф Майя Толедано выбрала в качестве локаций секс-шоп, вагон метро, продуктовый магазин, ломбард и крышу здания.

Совместная коллекция X-Girl и MadeMe уже в продаже на сайте www.mademenyc.com.

Ранее Мадонна впервые поделилась снимком со всеми своими детьми.