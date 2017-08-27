Дочь Маргариты Тереховой рассказала о болезни актрисы

Накануне известная советская актриса Маргарита Терехова отметила свой 75-летний юбилей.

Однако в последнее время в СМИ просачиваются слухи о болезни Маргариты Тереховой. Ситуацию вокруг состояния здоровья звезды прокомментировала ее дочь Анна. По словам женщины, в 2005 году ее мать решила снять фильм "Чайка", но многие коллеги тогда раскритиковали актрису за ее намерение. Проект тяжело дался Тереховой, что, по словам дочери, подкосило ее здоровье, и она была вынуждена уйти из профессии.

"Да, сейчас мама болеет, я уже не буду этого скрывать, у нее проблемы с памятью. Но все не так страшно, как пишут в прессе. Мы окружили её любовью, заботой. У нее под рукой всегда есть любимые книги и фильмы с её участием, которые она с удовольствием пересматривает, ей это помогает и даже лечит её", – призналась "Собеседнику" дочь знаменитой актрисы.

Публикация от Terekhova Anna (@grace_tais) Авг 26 2017 в 4:37 PDT

Публикация от Terekhova Anna (@grace_tais) Авг 12 2017 в 2:23 PDT

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса Ирина Бунина.