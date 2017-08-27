Дочь Маргариты Тереховой рассказала о болезни актрисы

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Знаменитая "Миледи Винтер" отмечает 75-летний юбилей

Маргарита Терехова в молодости. Фото: instagram.com/grace_tais
Маргарита Терехова в молодости. Фото: instagram.com/grace_tais

Накануне известная советская актриса Маргарита Терехова отметила свой 75-летний юбилей.

Однако в последнее время в СМИ просачиваются слухи о болезни Маргариты Тереховой. Ситуацию вокруг состояния здоровья звезды прокомментировала ее дочь Анна. По словам женщины, в 2005 году ее мать решила снять фильм "Чайка", но многие коллеги тогда раскритиковали актрису за ее намерение. Проект тяжело дался Тереховой, что, по словам дочери, подкосило ее здоровье, и она была вынуждена уйти из профессии.

"Да, сейчас мама болеет, я уже не буду этого скрывать, у нее проблемы с памятью. Но все не так страшно, как пишут в прессе. Мы окружили её любовью, заботой. У нее под рукой всегда есть любимые книги и фильмы с её участием, которые она с удовольствием пересматривает, ей это помогает и даже лечит её", – призналась "Собеседнику" дочь знаменитой актрисы.

С Днём Рождения, моя любимая Мамочка! Делюсь сокровенным.. Эту фотографию Мама подарила мне в далёком августе 1996 года, наверное на мой день рождения. Я даже не знаю кто автор фото, думаю, что это гастроли или съёмки, в общем в пути! Самое ценное в нём- подпись: "Анна, дорогая- твоя птица- лётчица Мама предлагает тебе ориентироваться только на достоинства её Жизни, а недостатки- исправлять собственным чутьём, с лёгкостью и – Талантом, поддерживаемая Любовью- идя дальше, мощнее и- летя! Как и полагается вам, идущим за нами! Да поможет Бог! Люблю тебя- держись крепко. Твоя мама, август 96г." Спасибо, Мамулечка! Лучше не скажешь, золотые слова! И очень своевременно. Я стараюсь.. Эту и ещё множество неизвестных фотографии мы собираемся использовать в фотоальбоме к юбилею Маргариты Тереховой. Поздравляем! #МаргаритаТерехова #деньрождения #любвирадостисчастья #здоровья #спасибомамочка #MargaritaTerekhova #happybirthday #любим #аннатерехова #annaterekhova #terekhovaempire

Публикация от Terekhova Anna (@grace_tais)

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса Ирина Бунина.
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