Дочь Майкла Джексона боится за жизнь Джастина Бибера

Канадский певец Джастин Бибер, сотрудничающий с продюсерским центром AEG Live, должен быть очень осторожным. В этом уверена дочь упершего поп-короля Майкла Джексона Пэрис. В недавнем откровенном интервью девушка уже сделала сенсационное заявление, подогрев уверенность конспирологов в том, что ее отца умышленно убили. Более того, Пэрис уверена, что к гибели отца причастны люди из выше названного продюсерского центра. Теперь она боится за жизнь и своего друга Джастина Бибера.

"AEG Live плохо обращаются с артистами, они заставляют их перерабатывать до истощения, и это может привести к смерти. Я была на концерте Джастина. Он был сильно уставшим и, как по мне, еле держался на ногах. Я взглянула на билет и увидела, что организацией турне занимается AEG Live, та самая компания, которая взялась за турне моего отца за несколько месяцев до его смерти. Я сразу же вспомнила его, его истощение. Он постоянно был уставшим, но не мог спать", — сказала Пэрис. Напомним, что виновным в гибели поп-короля был признан доктор Конрад Мюррей, личный лечащий врач Майкла.