Дочь Майкла Джексона бросила бойфренда-рокера

Единственная дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис Джексон бросила своего бойфренда Майкла Снуди. Инсайдеры рассказали изданию RadarOnline, когда именно кончилось терпение девушки.

Еще несколько недель назад влюбленные провели несколько дней в Париже. После этого и недели не прошло, как их пути разошлись. Расстались Пэрис и Майкл далеко не друзьями. Джексон вернулась домой в одиночестве, и пару больше не видели вместе. Вскоре инсайдеры подтвердили, что они уже не вместе. Вскоре Пэрис удалила все недавние совместные фото с Майклом, оставив лишь одну, сделанную на Гавайях. "Майкл думал, что может относиться к Пэрис, как ему заблагорассудится, но он ошибался",— рассказал источник, приближенный к дочери певца.

Напомним, что познакомились Майкл и Пэрис в обществе анонимных алкоголиков. Уже после первого совместного занятия пара решила, что им посторонняя помощь не нужна. Семья Джексон была шокирована – они переживали, что рокер не только не поможет Пэрис избавиться от алкоголизма, но и подтолкнет ее к пропасти. Бабушка девушки потребовала, чтобы она вернулась домой, но Пэрис просто перестала отвечать на телефонные звонки.