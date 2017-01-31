Дочь Майкла Джексона бросила бойфренда-рокера

Сегодня, 18:00

Пэрис удалила с Instagram все недавние совместные фото с Майклом Снуди

Пэрис Джексон с экс-бойфрендом. Фото: Instagram
Пэрис Джексон с экс-бойфрендом. Фото: Instagram

Единственная дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис Джексон бросила своего бойфренда Майкла Снуди. Инсайдеры рассказали изданию RadarOnline, когда именно кончилось терпение девушки.

Еще несколько недель назад влюбленные провели несколько дней в Париже. После этого и недели не прошло, как их пути разошлись. Расстались Пэрис и Майкл далеко не друзьями. Джексон вернулась домой в одиночестве, и пару больше не видели вместе. Вскоре инсайдеры подтвердили, что они уже не вместе. Вскоре Пэрис удалила все недавние совместные фото с Майклом, оставив лишь одну, сделанную на Гавайях. "Майкл думал, что может относиться к Пэрис, как ему заблагорассудится, но он ошибался",— рассказал источник, приближенный к дочери певца.

Напомним, что познакомились Майкл и Пэрис в обществе анонимных алкоголиков. Уже после первого совместного занятия пара решила, что им посторонняя помощь не нужна. Семья Джексон была шокирована – они переживали, что рокер не только не поможет Пэрис избавиться от алкоголизма, но и подтолкнет ее к пропасти. Бабушка девушки потребовала, чтобы она вернулась домой, но Пэрис просто перестала отвечать на телефонные звонки.
семья, дочь, Джексон, пэрис, рокер, бросила, Пэрис Джексон

Вы сейчас просматриваете новость "Дочь Майкла Джексона бросила бойфренда-рокера ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Starslife

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дочь Майкла Джексона Пэрис. Фото: AFP

18-летняя дочь Майкла Джексона выдвинула свою версию смерти отца

25 Января, 13:09

Певец умер в 2009 году в возрасте 50 лет, когда Пэрис было только 11 лет

Звезды

Пэрис Джексон. Фото: Instagram

Дочь Майкла Джексона боится за жизнь Джастина Бибера

29 Января, 02:31

Пэрис уверена, что к гибели отца причастны люди из продюсерского центра

Звезды

18-летнюю дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной

22 Января, 06:57

Звездная красотка позировала в элегантных образах для Chanel на фоне Эйфелевой башн

Звезды

Пэрис вливается в модельный бизнес. Фото: instagram.com/parisjackson

18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel

19 Января, 14:09

Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов

Звезды

Принс Джексон. Фото: Instagram

Старший сын Майкла Джексона посвятил ему новую татуировку

19 Января, 13:30

Руку 19-летнего Принса украшает огромный красный дракон

Мир

Пол Маккартни. Фото: consequenceofsound.net

Пол Маккартни намерен отсудить права на ряд песен The Beatles

19 Января, 11:03

Права на ряд композиций, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а после его смерти они перешли компании Sony/ATV

Звезды

Агент Ксандер Кейдж - крутой, лысый, а его белую майку-алкоголичку распирает мышца.

Кинопремьера недели: трехиксовый Вин Дизель вернулся

16 Января, 17:00

Главная удача фильма — крупнейшая звезда Азии Донни Йен: у него будет немало красочных боевых сцен

Звезды

Актер Джозеф Файнс и актриса Стокард Ченнинг в новом сериале. Кадр из видео

18-летняя дочь Майкла Джексона раскритиковала сериал с Джозефом Файнсом в роли ее отца

12 Января, 18:09

Племянник артиста заявил, что невозможно описать это "вопиющее неуважение"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования