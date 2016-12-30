Дочь принцессы Леи из "Звездных войн" после двойной трагедии поддерживает Тэйлор Лотнер из "Сумерек" (фото)
Актриса Билли Лурд за два дня потеряла маму и бабушку
На днях весь мир потрясла новость о смерти легендарной актрисы 58-летней Кэрри Фишер, исполнившей роль принцессы Леи в "Звездных войнах". А на следующий день после смерти актрисы в больницу с сердечным приступом попала ее 84-летняя мать, актриса Дебби Рейнольдс. Не прошло и суток после госпитализации, как Дебби скончалась. И особенно непросто приходится сейчас дочери и внучке покойных —24-летней Билли Лурд, – пишет peopletalk.
Керри Фишер и Дебби Рейнольдс
В трудный момент рядом с ней 24-летний актер Тэйлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в саге "Сумерки". В Instagram актер выставил старое совместное фото с Билли и подписал его так: "Эта девушка — одна из самых сильных и бесстрашных людей из всех, что я когда-либо встречал. Прекрасна как внутри, так и снаружи. Я счастлив, что знаком с тобой, Билли, любовь моя".
Напомним, что о романе знаменитостей говорят с начала декабря. Тэйлор и Билли познакомились на съемках сериала "Королевы крика". Правда, официальных подтверждений роману пока нет.
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