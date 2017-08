Дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии

Дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа – 17-летняя Ава Филипп – работает хостес в пиццерии Pizzana в пригороде Голливуда, сообщает издание Daily Mail.

Ава устроилась на работу на время летних каникул. Папарацци удалось сделать фото Авы во время рабочей смены.

Совладельцы ресторана давние друзья Риз Уизреспун – актер Крис О'Доннелл и его супруга Каролина.

i will only be thinking ab Reese Witherspoon's daughter having a job as a hostess at a pizza restaurant for the rest of the day pic.twitter.com/nqCzh7BML8