Дочь Валерия Меладзе в день собственной свадьбы удивила нарядом (фото)

На странице в Instagram Инга поделилась трогательным фото с торжества

14 января старшая дочь Валерия Меладзе – 25-летняя Инга вышла замуж за своего давнего возлюбленного - 25-летнего журналиста марокканского происхождения Нури Вергезе.

На странице в Instagram новоиспеченная жена поделилась трогательным фото с торжества.

Для церемонии девушка выбрала не платье, а белоснежный костюм, состоящий из брюк и кружевной блузки с коротким рукавом. Образ невесты дополняли лодочки и фата.

Инга познакомилась с Нури во время учебы в Оксфорде. Он работает журналистом на ближневосточном канале "Аль-Джазира".

Фото: Instagram

Напомним, Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери.