Дочь Валерия Меладзе в день собственной свадьбы удивила нарядом (фото)
На странице в Instagram Инга поделилась трогательным фото с торжества
14 января старшая дочь Валерия Меладзе – 25-летняя Инга вышла замуж за своего давнего возлюбленного - 25-летнего журналиста марокканского происхождения Нури Вергезе.
На странице в Instagram новоиспеченная жена поделилась трогательным фото с торжества.
Для церемонии девушка выбрала не платье, а белоснежный костюм, состоящий из брюк и кружевной блузки с коротким рукавом. Образ невесты дополняли лодочки и фата.
Инга познакомилась с Нури во время учебы в Оксфорде. Он работает журналистом на ближневосточном канале "Аль-Джазира".
Фото: Instagram
Напомним, Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери.
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