Дочь Валерия Меладзе в день собственной свадьбы удивила нарядом (фото)

Вчера, 14:30

На странице в Instagram Инга поделилась трогательным фото с торжества

Инга и Валерий Меладзе. Фото: Instagram
Инга и Валерий Меладзе. Фото: Instagram

14 января старшая дочь Валерия Меладзе – 25-летняя Инга вышла замуж за своего давнего возлюбленного -  25-летнего журналиста марокканского происхождения Нури Вергезе.

На странице в Instagram новоиспеченная жена поделилась трогательным фото с торжества.

Для церемонии девушка выбрала не платье, а белоснежный костюм, состоящий из брюк и кружевной блузки с коротким рукавом. Образ невесты дополняли лодочки и фата.

Инга познакомилась с Нури во время учебы в Оксфорде. Он работает журналистом на ближневосточном канале "Аль-Джазира".

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Фото: Instagram

Напомним, Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери.
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Источник:

"Сегодня"

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