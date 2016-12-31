Дочь Веры Брежневой – не узнать (фото)
14-летняя Соня Киперман по-настоящему удивила подписчиков Instagram
Старшая дочь Веры Брежневой 14-летняя Соня Киперман по-настоящему удивила подписчиков Instagram. Соня выложила фото, на котором она позирует с темными волосами, короткой стрижкой и ярким мейком.
Раньше у Сони были такие же длинные и вьющиеся волосы, как у мамы, но в конце октября девушка решила кардинально сменить имидж и отрезала челку. Подписчики оценили новый образ Киперман: "Тебе очень идет челка", "Красотка!".
Ранее Соня рассказывала, что давно мечтает стать моделью. Недавно вместе со своей мамой она стала лицом бренда Tattoo Sweaters, который выпускает свитера.
А весной приняла участие в показе дизайнера Беллы Потемкиной. Кстати, по словам девушки, она привыкла добиваться всего своими собственными силами, а не с помощью известной фамилии мамы.
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