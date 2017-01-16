Дочери Сильвестра Сталлоне и сын Памелы Андерсон приняли участие в показе Dolce&Gabbana (фото)

По подиуму прошлись – дочери Сильвестра Сталлоне София и Систин, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Джуда Лоу Рафферти Лоу, дочь Лайонела Ричи София, сын Памелы Андерсон Брэндон Ли.

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