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Дочери Сильвестра Сталлоне и сын Памелы Андерсон приняли участие в показе Dolce&Gabbana (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/25_main.1484557344.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/25_tn.1484557344.jpg Звезды Доменико Дольче и Стефано Габбана для презентации новой коллекции пригласили детей знаменитых родителей

Дочери Сильвестра Сталлоне и сын Памелы Андерсон приняли участие в показе Dolce&Gabbana (фото)

Сегодня, 11:30

Доменико Дольче и Стефано Габбана для презентации новой коллекции пригласили детей знаменитых родителей

  • Брэндон Ли
  • Систин Сталлоне
  • София Сталлоне

В Милане в рамках проходящей мужской Недели моды состоялся показ Dolce&Gabbana сезона осень-зима 2017/2018.

Для презентации новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана пригласили детей знаменитых родителей.

По подиуму прошлись – дочери Сильвестра Сталлоне София и Систин, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Джуда Лоу Рафферти Лоу, дочь Лайонела Ричи София, сын Памелы Андерсон Брэндон Ли.
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"Сегодня"

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