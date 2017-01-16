Дочери Сильвестра Сталлоне и сын Памелы Андерсон приняли участие в показе Dolce&Gabbana (фото)
Доменико Дольче и Стефано Габбана для презентации новой коллекции пригласили детей знаменитых родителей
В Милане в рамках проходящей мужской Недели моды состоялся показ Dolce&Gabbana сезона осень-зима 2017/2018.
Для презентации новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана пригласили детей знаменитых родителей.
По подиуму прошлись – дочери Сильвестра Сталлоне София и Систин, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Джуда Лоу Рафферти Лоу, дочь Лайонела Ричи София, сын Памелы Андерсон Брэндон Ли.
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