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Дочери Сильвестра Сталлоне в мини позировали на красной дорожке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/49_main.1483616562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/49_tn.1483616562.jpg Звезды Они вместе с ведущим Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки "Золотого глобуса"

Дочери Сильвестра Сталлоне в мини позировали на красной дорожке (фото)

Сегодня, 15:00

Они вместе с ведущим Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки "Золотого глобуса"

8 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии "Золотой глобус — 2017".

Дочерям Сильвестра Сталлоне в этом году достались почетные роли – мисс "Золотой глобус": 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлет будут вручать статуэтки победителям и сопровождать их на сцене.

Вчера, 4 января, они вместе с ведущим мероприятия Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки.

"Мои прекрасные дочери и потрясающий Джимми Фэллон уже готовы к "Золотому глобусу"!", — написал актер на странице в Instagram.
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Источник:

"Сегодня"

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