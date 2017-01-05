Дочери Сильвестра Сталлоне в мини позировали на красной дорожке (фото)

Они вместе с ведущим Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки "Золотого глобуса"

8 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии "Золотой глобус — 2017".

Дочерям Сильвестра Сталлоне в этом году достались почетные роли – мисс "Золотой глобус": 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлет будут вручать статуэтки победителям и сопровождать их на сцене.

Вчера, 4 января, они вместе с ведущим мероприятия Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки.

"Мои прекрасные дочери и потрясающий Джимми Фэллон уже готовы к "Золотому глобусу"!", — написал актер на странице в Instagram.