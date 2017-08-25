Дочка Анны Седоковой пошла в первый класс

Бывший муж Анны Седоковой – Максим Чернявский проводил их общую дочку в первый класс. Шестилетняя Моника отправилась учиться в одну из школ Лос-Анжелеса, где учеба начинается на неделю раньше, чем в Украине.

"Первый раз в первый класс! Даже не верится, что этот любимый пупс – уже официальная школьница", – подписал кадр в Instagram Максим.

"Мне кажется, я в детстве не так реагировал, когда мне сказали: "Ну все, давай обнимемся и тебе пора за учительницей идти в класс", а Моника на позитиве, побежала на встречу знаниям", – поделился Чернявский.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Анна Седокова назвала сына в честь троянского героя.