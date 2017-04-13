Дочка Джонни Деппа встречается с бойфрендом назло отцу

17-летняя Лили-Роуз Депп считает себя взрослой и самостоятельной. И хотя ее отец Джонни неоднократно высказывал неодобрение по поводу романа дочки с ее бойфрендом Эшли Стайместом, Лили-Роуз продолжает с ним встречаться.

Лили-Роуз и Эш начали встречаться еще осенью 2015-го, когда девушке было всего 15 лет. И Джонни Депп не раз выражал свою обеспокоенность, как по поводу этого романа, так и насчет преждевременного, с его точки зрения, старта дочки в модельном бизнесе. Эш не нравится Джонни по многим причинам. Во-первых, он на 8 лет старше Лили-Роуз. А кроме того, у него репутация плохого парня. Он уже успел жениться и развестись, оставив свою бывшую супругу Мэйли Дойл с ребенком.

Однако Лили-Роуз игнорирует предостережения отца. А когда во время интервью для журнала Vanity Fair ей задали прямой вопрос, что она думает о позиции отца по поводу ее парня и ее карьеры, девушка ответила довольно резко. Она заявила, что родители просто не имеют права учить ее жить, поскольку сами успели наделать немало ошибок. При этом Лили-Роуз сослалась на бурную молодость отца и на раннее начало карьеры матери — Ванессы Паради (бывшей гражданской супруги Деппа), которая начала сниматься в кино, будучи подростком.