Дочка Джонни Деппа встречается с бойфрендом назло отцу

Сегодня, 16:30

Лили-Роуз считает, что родители не имеют права учить ее жить

Лили-Роуз Депп. Фото: AFP
Лили-Роуз Депп. Фото: AFP

17-летняя Лили-Роуз Депп считает себя взрослой и самостоятельной. И хотя ее отец Джонни неоднократно высказывал неодобрение по поводу романа дочки с ее бойфрендом Эшли Стайместом, Лили-Роуз продолжает с ним встречаться.

Лили-Роуз и Эш начали встречаться еще осенью 2015-го, когда девушке было всего 15 лет. И Джонни Депп не раз выражал свою обеспокоенность, как по поводу этого романа, так и насчет преждевременного, с его точки зрения, старта дочки в модельном бизнесе. Эш не нравится Джонни по многим причинам. Во-первых, он на 8 лет старше Лили-Роуз. А кроме того, у него репутация плохого парня. Он уже успел жениться и развестись, оставив свою бывшую супругу Мэйли Дойл с ребенком.

Однако Лили-Роуз игнорирует предостережения отца. А когда во время интервью для журнала Vanity Fair ей задали прямой вопрос, что она думает о позиции отца по поводу ее парня и ее карьеры, девушка ответила довольно резко. Она заявила, что родители просто не имеют права учить ее жить, поскольку сами успели наделать немало ошибок. При этом Лили-Роуз сослалась на бурную молодость отца и на раннее начало карьеры матери — Ванессы Паради (бывшей гражданской супруги Деппа), которая начала сниматься в кино, будучи подростком.
Джонни Депп, депп, отец, паради, лили-роуз, Лили-Роуз Депп

Вы сейчас просматриваете новость "Дочка Джонни Деппа встречается с бойфрендом назло отцу". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

7 дней

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кадр из трейлера «Пираты Карибского моря 5»

Кинокритики пришли в восторг от "Пиратов Карибского моря 5"

5 Апреля, 18:30

В продолжении снялись Джонни Депп, Орландо Блум, Хавьер Бардем и Джеффри Раш

Звезды

Пэрис Джексон. Фото: AFP

Дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности

5 Апреля, 17:30

19-летняя Джексон открыто говорит о своих предпочтениях 

Скандалы

Джонни Депп. Фото: AFP

Кто кого: Джонни Депп обвинил бывших менеджеров в "грязной кампании"

29 Марта, 15:39

А экс-менеджеры с нетерпением ждут момента расстановки всех точек над "і" и раскрытия "непрерывной лжи" Деппа

Звезды

Люси Бойнтон. Фото: REX

53-летний Джонни Депп завел роман с 23-летней актрисой - СМИ

24 Марта, 11:00

Актер оправился после развода с Эмбер Херд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования